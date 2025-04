La disponibilità delle schede video NVIDIA GeForce RTX Serie 50 sta finalmente migliorando, con un crescente interesse su Amazon Italia. In particolare, si distingue la GPU RTX 5080, che sta attirando l’attenzione degli appassionati di tecnologia e gaming.

Il modello che sta scalando le classifiche delle vendite è il MSI GeForce RTX 5080 16G SHADOW 3X OC, attualmente offerto a un prezzo di 1.199 euro, venduto e spedito direttamente da Amazon. Le tempistiche di consegna, al momento della scrittura, non sono tra le più rapide, ma mostrano un miglioramento rispetto a settimane precedenti, suggerendo una maggiore disponibilità della scheda. Gli utenti sono particolarmente attratti da questo prodotto, dato che il prezzo MSRP originale della RTX 5080 era di 1.199 euro. Tuttavia, è importante notare che le GPU hanno recentemente subito un abbassamento del prezzo ufficiale, con il nuovo MSRP indicato sul sito di NVIDIA che è di 1.139 euro.

Un altro modello di GPU che sta guadagnando visibilità è il ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 SOLID CORE OC, attualmente disponibile a 1.204,99 euro (alla data di scrittura). Questo prodotto è venduto tramite rivenditori, ma sta attirando l’attenzione per le sue caratteristiche tecniche e performance.

Altre opzioni di schede video RTX 5080

Su Amazon, si possono trovare ulteriori schede video RTX 5080 che, sebbene presentino prezzi superiori e siano spesso disponibili tramite rivenditori, provengono da marchi noti come Palit, MSI e GIGABYTE. Questi modelli offrono diverse configurazioni e specifiche tecniche, rendendo possibile per gli utenti scegliere la GPU che meglio si adatta alle loro esigenze.

Per chi è interessato a esplorare ulteriori opzioni, la GPU RTX 5080 di Palit è una delle alternative da considerare. Allo stesso modo, la prima GPU RTX 5080 di MSI e la seconda GPU RTX 5080 di MSI offrono prestazioni competitive. Infine, la GPU RTX 5080 di GIGABYTE completa l’elenco delle opzioni disponibili.

Opportunità con NVIDIA e Amazon Prime

Rimanendo nel mondo NVIDIA, potrebbe essere interessante per gli utenti dare un’occhiata al lancio della RTX 5060 Ti su Amazon. Inoltre, è possibile approfondire la disponibilità della RTX 5070 su Amazon, che offre ulteriori possibilità per chi cerca schede video performanti.

