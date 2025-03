Un’innovativa opera d’arte si trova ora a oltre 7.000 metri di profondità nell’oceano, precisamente vicino alla Fossa delle Marianne. Questo progetto è stato realizzato dall’artista e architetta Lakshmi Mohanbabu, che ha concepito tre sculture metalliche destinate a un uso scientifico, ma con un forte impatto estetico.

Le sculture e il sistema di monitoraggio

Le sculture fanno parte di un avanzato sistema di monitoraggio sismico giapponese. Si tratta di tre cubi in acciaio inox, ciascuno con lati di 10 centimetri, progettati in collaborazione con l’Università Tecnologica di Nanyang, situata a Singapore. Grazie a una tecnica innovativa chiamata LAPIS, il materiale di queste opere risulta essere fino al 70% più resistente rispetto all’acciaio tradizionale.

Resistenza e monitoraggio sismico

Questi cubi sono stati concepiti per resistere a pressioni enormi, fino a 700 atmosfere. All’interno di ciascuna scultura sono collocati sensori del sistema LTBMS, il quale monitora in tempo reale le attività sismiche nelle aree più instabili del Pacifico, in particolare nel noto Anello di Fuoco. Questo sistema di monitoraggio è fondamentale per la sicurezza delle zone costiere e per la ricerca scientifica.

Temi universali e fusione tra arte e tecnologia

Le superfici dei cubi presentano incisioni che richiamano temi universali come l’energia, lo spazio, il tempo e i cicli della vita. Questi elementi non sono solo tributi simbolici, ma anche strumenti funzionali: le sculture sono installate in alloggiamenti specifici all’interno degli strumenti sottomarini giapponesi, rappresentando una fusione unica tra arte e tecnologia avanzata.

Un traguardo nazionale per Singapore

Per Lakshmi Mohanbabu, questo progetto rappresenta un importante traguardo, non solo personale ma anche nazionale. Singapore si distingue come la prima nazione al mondo ad avere opere d’arte sia nelle profondità oceaniche che sulla superficie lunare, un vero e proprio museo sottomarino per le creature marine.