Oppo ha recentemente svelato il suo nuovo smartwatch, il Watch X2, progettato per rivoluzionare l’universo dei dispositivi indossabili. Questo orologio intelligente combina un design elegante con una lunga durata della batteria e avanzate funzionalità di monitoraggio della salute. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile, mentre la lunetta è in lega di titanio, conferendo al dispositivo un aspetto premium e robusto.

La solidità del Watch X2 è ulteriormente garantita dalla certificazione MIL-STD-810H e dal grado di protezione IP68, che ne attestano la resistenza anche in situazioni difficili. Il display da 1,5 pollici offre una luminosità massima di 2200 nits e utilizza la tecnologia LTPO, permettendo una visibilità ottimale in diverse condizioni di luce.

Autonomia e ricarica veloce

Uno dei punti di forza di questo smartwatch è la sua autonomia, che è stata ottimizzata grazie all’innovativa batteria al silicio-carbonio. In modalità Smart, l’orologio offre fino a cinque giorni di utilizzo, mentre la modalità Power Saver consente di estendere la durata fino a sedici giorni. Inoltre, la tecnologia Watch VOOC Flash Charge permette di ottenere 24 ore di autonomia con soli dieci minuti di ricarica, rendendo il dispositivo particolarmente comodo per gli utenti sempre in movimento.

Funzionalità avanzate per la salute

Il Watch X2 è dotato del potente chip Snapdragon W5, che supporta un ampio range di strumenti per il monitoraggio della salute. Tra le funzioni più innovative c’è il 60S Health Check-In, che fornisce un’analisi approfondita di parametri vitali come la saturazione dell’ossigeno nel sangue e la temperatura del polso in soli sessanta secondi. Inoltre, il dispositivo è in grado di monitorare il sonno, rilevando eventuali anomalie come l’apnea notturna e le irregolarità respiratorie. La misurazione della variabilità della frequenza cardiaca è un ulteriore strumento utile per gestire i livelli di stress.

Supporto per gli sportivi

Il Watch X2 si rivolge anche agli appassionati di sport, offrendo supporto per oltre cento modalità di allenamento e un sistema GPS dual-frequency che garantisce una tracciabilità precisa delle attività all’aperto. Alcune modalità, come il tennis e il badminton, forniscono analisi dettagliate su colpi e prestazioni, rendendo questo smartwatch un compagno ideale per gli sportivi.

Disponibilità e prezzo

Il Watch X2 di Oppo sarà disponibile nelle colorazioni Summit Blue e Lava Black al prezzo di 399,99 Euro. Gli interessati potranno acquistarlo attraverso l’OPPO Store, Amazon e i principali rivenditori di elettronica. Con una combinazione di design elegante, funzionalità avanzate e una lunga durata della batteria, il Watch X2 si propone come uno dei dispositivi indossabili più interessanti del 2025.