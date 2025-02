Acquistare un computer portatile per esigenze di studio o lavoro può risultare complesso, soprattutto quando si cerca un modello che combini performance e prezzo accessibile. In questo contesto, Unieuro ha lanciato una promozione interessante su un notebook entry-level di HP, che potrebbe attirare l’attenzione di chi è in cerca di un buon affare.

Dettagli dell’offerta su HP 15-fd0062nl

Il computer portatile HP 15-fd0062nl è attualmente disponibile sul sito di Unieuro al prezzo di 349,90 euro. Questo prezzo è stato ridotto rispetto al precedente di 379 euro, segnando una diminuzione del 7%. È interessante notare che il prezzo consigliato per questo modello era di 529,90 euro, il che rappresenta un risparmio significativo del 33%. Questa offerta fa parte dell’iniziativa Tech Collection, pensata per offrire ai consumatori prodotti tecnologici a prezzi competitivi.

Caratteristiche tecniche del notebook

Il notebook HP 15-fd0062nl è progettato con il sistema operativo Windows 11 Home in modalità S, una scelta che risulta particolarmente apprezzata dagli studenti per la sua semplicità d’uso e sicurezza. La scocca del dispositivo è di un elegante colore grigio, mentre il display da 15,6 pollici offre una risoluzione HD di 1.366 x 768 pixel, ideale per attività di studio e lavoro quotidiano.

All’interno, il portatile è dotato di un processore Intel Core i3-N305, supportato da 8GB di RAM e un’unità di archiviazione SSD da 256GB. Queste specifiche lo rendono un dispositivo capace di gestire senza problemi le applicazioni più comuni, offrendo una buona esperienza d’uso per chi ha bisogno di un computer per attività di scrittura, navigazione web e fruizione di contenuti multimediali.

Informazioni aggiuntive e disponibilità

Per coloro che desiderano approfondire ulteriormente le caratteristiche e le specifiche del portatile HP 15-fd0062nl, il sito di Unieuro offre una panoramica dettagliata e tutte le informazioni necessarie per effettuare un acquisto consapevole. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi è in cerca di un dispositivo affidabile e conveniente, sia per uso personale che professionale.