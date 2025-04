All’inizio della primavera del 2025, alcune aree del Nord America hanno vissuto un fenomeno atmosferico affascinante ma al contempo pericoloso: la pioggia gelida. Questo evento meteorologico si distingue da neve e grandine, e merita di essere esaminato con attenzione.

Manifestazioni della pioggia gelida

La pioggia gelida si manifesta in varie forme, tra cui piccole sfere di acqua ghiacciata, che si differenziano dalla grandine. In situazioni particolari, l’acqua può rimanere in forma liquida e, una volta che tocca un suolo sufficientemente freddo, si congela rapidamente, creando uno strato di ghiaccio liscio e visivamente affascinante.

Meccanismo di formazione

Questo fenomeno si verifica quando i fiocchi di neve attraversano una corrente d’aria calda che li scioglie in gocce d’acqua. Queste gocce, scendendo, attraversano uno strato d’aria fredda, dando vita alla sopraffusione. In tale condizione, l’acqua rimane in uno stato liquido nonostante la temperatura sia inferiore a zero, fino al momento in cui raggiunge una superficie fredda, dove avviene la solidificazione.

Regione degli Appalachi

La regione degli Appalachi, che si estende attraverso il Nord America, è particolarmente soggetta a questo fenomeno. Le sue montagne, valli e laghi favoriscono l’intrappolamento dell’aria fredda a quote più basse, mentre l’aria calda e umida fluisce sopra di essa, creando le condizioni ideali per la formazione della pioggia gelida.

Rischi e conseguenze

Durante i mesi invernali, questo fenomeno può portare a spettacolari formazioni di alberi ricoperti da ghiaccio trasparente e scintillante, ma comporta anche rischi significativi. Le strade possono diventare estremamente scivolose e le linee elettriche possono subire danni a causa dei rami pesanti di ghiaccio.

Eventi recenti

Il 30 marzo 2025, le comunità intorno ai Grandi Laghi hanno sperimentato interruzioni di energia elettrica a seguito di un evento di pioggia gelida. Anche le aree del Canada atlantico hanno subito conseguenze simili. Questo evento rappresenta un chiaro esempio di un fenomeno naturale che non può essere sottovalutato.