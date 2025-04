In molte abitazioni, le pareti spesse possono ostacolare la corretta diffusione del segnale WiFi, creando disagi nella connessione internet. In queste situazioni, una soluzione efficace è rappresentata dalle powerline, prodotti ideali per amplificare il segnale attraverso la rete elettrica. Attualmente, su Amazon è disponibile un’interessante offerta su un dispositivo del marchio MERCUSYS.

Dettagli sul prodotto

La powerline in questione è la MERCUSYS MP510 KIT V2, un prodotto di alta qualità che viene venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una rapida consegna. Questa powerline è attualmente soggetta a uno sconto del 16% rispetto al prezzo consigliato di 44,99 euro, permettendo così di acquistarla a soli 37 euro per un periodo limitato.

Caratteristiche del kit

Il kit MERCUSYS MP510 è composto da due dispositivi che si collegano alla corrente elettrica. Il primo dispositivo deve essere posizionato nella stanza in cui si desidera ricevere il segnale WiFi, mentre il secondo va collocato vicino al modem e collegato ad esso tramite un cavo ethernet. Il dispositivo ricevente è dotato di una doppia antenna e di una porta ethernet, garantendo così una connessione stabile e veloce.

Offerta per studenti

Per gli studenti, Amazon offre una promozione speciale: tre mesi gratuiti di Amazon Prime Student, che include spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non perdere questa occasione per migliorare la tua connessione internet e approfittare dei vantaggi di Amazon Prime.