Dreame, nota azienda nel settore della tecnologia per la casa, ha recentemente presentato il suo nuovo prodotto: il robot tosaerba Dreame Roboticmower A2. Questo innovativo dispositivo, lanciato il 18 marzo 2025, è progettato per semplificare la cura del prato e del giardino, grazie alla sua avanzata tecnologia OmniSense 2.0, che gli consente di navigare autonomamente con grande precisione.

Caratteristiche del robot tosaerba

Il robot tosaerba sfrutta un sensore LiDAR 3D, capace di rilevare oggetti fino a 70 metri di distanza e con un campo visivo di 360° x 59°. Questa tecnologia permette al Roboticmower A2 di operare senza difficoltà in aree verdi di dimensioni fino a 3000 metri quadri. Inoltre, il sistema di visione AI integrato consente al dispositivo di riconoscere ostacoli come attrezzi da giardino e piccoli animali, evitando collisioni e garantendo un’operazione più sicura.

Innovazioni nel sistema di taglio

Un’altra caratteristica distintiva del Dreame Roboticmower A2 è il suo sistema di taglio EdgeMaster, che estende il disco di taglio per raggiungere i bordi del giardino con una distanza minima di 5 cm. Questo elimina la necessità di interventi manuali per rifinire le aree non tagliate, rendendo il lavoro di manutenzione del prato molto più efficiente. Gli utenti possono controllare il tosaerba tramite un’app dedicata, che consente di personalizzare le aree di taglio, gli orari e l’altezza del taglio. È anche possibile gestire più zone di taglio contemporaneamente, migliorando ulteriormente l’esperienza di utilizzo.

Sicurezza e monitoraggio

Il Roboticmower A2 non si limita a tagliare l’erba; è dotato di un sistema di monitoraggio del giardino che rileva attività sospette. Gli utenti possono impostare funzioni di pattugliamento e ricevere avvisi in caso di movimenti anomali, aumentando la sicurezza della proprietà.

Prezzo e promozione

Attualmente, il Dreame Roboticmower A2 è in vendita al prezzo di 2799 euro, con una promozione che offre uno sconto di 200 euro per i primi 14 giorni, dal 18 al 31 marzo 2025. Un’opportunità imperdibile per chi desidera un aiuto tecnologico nella cura del proprio giardino.