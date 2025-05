Meta si impegna a potenziare le funzionalità degli utenti che utilizzano i suoi innovativi occhiali smart, i Ray-Ban Meta. Questi dispositivi, che stanno guadagnando popolarità nel corso dei mesi, offrono ora nuove opportunità per migliorare l’esperienza degli utenti.

Novità nella funzione di traduzione

Una delle novità più significative è l’introduzione della funzione di traduzione live, accessibile a tutti gli utenti dei Ray-Ban Meta, anche in Italia. Attivando la funzione con il comando vocale “Hey Meta, start live translation”, è possibile ricevere traduzioni in tempo reale da lingue come inglese, spagnolo, italiano e francese nella lingua preferita dall’utente. Questo strumento ricorda il celebre Babel Fish de La Guida Galattica per Autostoppisti, rendendo la comunicazione più fluida e immediata.

Utilizzo senza connessione

Per coloro che hanno precedentemente scaricato i pacchetti linguistici prima dell’aggiornamento, la funzione di traduzione può essere utilizzata anche senza una connessione a internet. Al contrario, gli utenti che non hanno effettuato il download dovranno prima completare questo passaggio. Meta ha dichiarato che gli occhiali sono in grado di tradurre anche testi visivi, come quelli presenti nei cartelli stradali o nei menù, risultando estremamente utili per chi si trova in viaggio all’estero.

Aggiornamenti e nuove funzionalità

Aggiornamenti recenti hanno portato anche altre funzionalità. Meta ha reso possibile la visualizzazione di messaggi privati, foto, nonché chiamate audio e video su Instagram direttamente attraverso gli occhiali. Inoltre, sono state annunciate nuove combinazioni di lenti e colori per il modello Skyper. Tra queste, si trovano le lenti Transition Sapphire abbinate al telaio Shiny Chalky Gray e le lenti G15 Green o Clear con il telaio Shiny Black.

Impegno nell’innovazione tecnologica

Con queste nuove opzioni, Meta continua a dimostrare il proprio impegno nell’innovazione tecnologica, rendendo i suoi occhiali smart sempre più versatili e funzionali per gli utenti di tutto il mondo.