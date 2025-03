Roborock ha recentemente presentato una nuova gamma di dispositivi per la pulizia intelligente, puntando fortemente sull’integrazione dell’intelligenza artificiale. Durante un evento stampa tenutosi a Milano il 19 marzo 2025, il Presidente Quan Gang ha annunciato il lancio di questi innovativi prodotti sul mercato italiano, evidenziando l’importanza del nostro paese come un mercato strategico in Europa.

La compagnia, leader nella robotica domestica, ha registrato un notevole aumento delle vendite, con un incremento del 150% nell’ultimo trimestre del 2024. Quan Gang ha sottolineato come l’adozione delle tecnologie avanzate da parte degli utenti italiani abbia spinto Roborock a investire ulteriormente in ricerca e sviluppo. L’integrazione della tecnologia AI in ogni aspetto dei loro dispositivi è mirata a garantire un’efficienza senza precedenti nella pulizia domestica.

A seguito della presentazione al CES 2025 di Las Vegas, Roborock ha reso disponibili in Italia i suoi nuovi dispositivi, accompagnati da promozioni speciali per incentivare l’acquisto.

Serie saros: saros 10 e saros 10R

I modelli della serie Saros, in particolare il Saros 10 e il Saros 10R, sono progettati per raggiungere facilmente gli spazi più angusti grazie alla loro altezza di soli 7.98 cm. Questi robot aspirapolvere vantano una potente capacità di aspirazione, in grado di rimuovere polvere e detriti in modo efficace. Entrambi i modelli sono equipaggiati con un sistema anti-groviglio e una spazzola principale innovativa, che consente loro di superare ostacoli fino a 4 centimetri di altezza.

Un’altra caratteristica distintiva è la tecnologia VertiBeam Lateral Obstacle Avoidance, che utilizza un laser verticale per migliorare il riconoscimento degli ostacoli, riducendo gli urti. Il Saros 10 è dotato del sistema di lavaggio VibraRise 4.0, in grado di affrontare anche le macchie più ostinate, mentre il Saros 10R si distingue per il suo sistema di navigazione avanzato, il StarSight Autonomous System 2.0, che utilizza tecnologia 3D per una mappatura precisa dell’ambiente.

Disponibilità e prezzi

I modelli della serie Saros saranno disponibili a partire dal 20 marzo 2025. Il Roborock Saros 10 avrà un prezzo di lancio di € 1.349, valido fino al 2 aprile, mentre il prezzo consigliato sarà di € 1.499. Il Roborock Saros 10R avrà un prezzo di lancio di € 1.349,99, con lo stesso periodo promozionale e un prezzo consigliato di € 1.499,99.

Serie f25

La serie F25 introduce dispositivi wet and dry, progettati per soddisfare le esigenze di vari utenti. Questi modelli sono in grado di gestire sia sporco umido che secco con una potenza di aspirazione di 20.000 Pa. Il design FlatReach 2.0 permette di pulire anche sotto i mobili bassi, mentre il rullo JawScrapers garantisce pavimenti brillanti e privi di aloni.

I modelli F25 ALT e F25 ACE offrono una tecnologia di manovrabilità fluida, mentre il sistema DirTect regola automaticamente l’intensità di pulizia in base alle esigenze.

Disponibilità e prezzi

A partire dal 20 marzo 2025, i seguenti modelli saranno disponibili sul mercato italiano:

Roborock F25 LT : prezzo consigliato € 349,99 .

: prezzo consigliato . Roborock F25 ALT : prezzo consigliato € 499,99 .

: prezzo consigliato . F25 RT : disponibile a € 299 , in promozione a € 249 fino al 2 aprile .

: disponibile a , in promozione a fino al . F25 : disponibile a € 399 , in promozione a € 349 fino al 2 aprile .

: disponibile a , in promozione a fino al . F25 Ace: disponibile a € 549, in promozione a € 499 fino al 2 aprile.

Serie f25 combo

Roborock lancia anche i modelli F25 Combo e F25 ACE Combo, dotati di un’unità di alimentazione staccabile e tre testine intercambiabili. Questi dispositivi possono funzionare come aspirapolvere per umido e secco, oltre a essere utilizzati per la pulizia della polvere e per il controllo degli acari.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

Roborock F25 Combo : già disponibile a € 649,99 .

: già disponibile a . F25 Ace Combo: disponibile dal 20 marzo a € 699 in promozione fino al 2 aprile, prezzo consigliato € 749.

Serie roborock qrevo curv/qrevo edge

La gamma di robot aspirapolvere Roborock Qrevo offre un’ottima qualità-prezzo e una manutenzione semplificata. I modelli Curv S5X e Edge S5A presentano una potenza di aspirazione di 17.000 Pa e tecnologie avanzate per rilevare e aggirare ostacoli.

Prezzi e disponibilità

Roborock Qrevo Curv S5X : disponibile a € 989,99 online.

: disponibile a online. Roborock Qrevo Edge S5A : disponibile a € 999,99 .

: disponibile a . Roborock Qrevo Edge 5V1: disponibile dal 20 marzo a € 999, in promozione a € 899 fino al 2 aprile.

Serie roborock q/qrevo

La serie Roborock Q e Qrevo offre robot aspirapolvere con potenze di aspirazione variabili e manutenzione automatizzata tramite docking station multifunzione. Il modello Roborock QR598 avrà una potenza fino a 8000 Pa, mentre il QV35S arriva fino a 10.000 Pa.

Prezzi e disponibilità