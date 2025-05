Acquistare un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta qualità diventa un’opportunità imperdibile grazie agli sconti attualmente disponibili per la Amazon Tech Week. Questa settimana, i consumatori possono beneficiare di offerte significative su alcuni dei modelli più avanzati sul mercato.

Roborock Qrevo Edge

Il primo modello in evidenza è il Roborock Qrevo Edge, un dispositivo che si distingue per la sua potenza d’aspirazione di 18500 Pa. Questo robot è progettato con un telaio AdaptiLift, un doppio sistema anti-groviglio e una capacità di pulizia che raggiunge ogni angolo e bordo della casa. Equipaggiato con una stazione smart, il Roborock Qrevo Edge è attualmente in offerta con uno sconto di 400 euro, portando il prezzo a soli 1.099 euro. Gli acquirenti possono visitare la pagina dell’offerta su Amazon per maggiori dettagli e per procedere all’acquisto.

Mova P50 Pro Ultra

Un altro prodotto interessante è il Mova P50 Pro Ultra, che offre una potenza ancora maggiore, pari a 19000 Pa. Questo modello è dotato di una spazzola anti-groviglio, capacità di superamento degli ostacoli, un mocio flessibile e una stazione smart che consente lo svuotamento e la pulizia automatica. Attualmente, il Mova P50 Pro Ultra è in vendita con uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato di 999 euro, rendendolo disponibile a soli 749 euro. Anche in questo caso, gli utenti possono accedere alla pagina dell’offerta su Amazon per ulteriori informazioni.

Per gli studenti, c’è un’ulteriore opportunità: la promozione Amazon Prime Student offre tre mesi di servizio gratuiti. Questa offerta include spedizioni gratuite Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi tramite Prime Gaming e molto altro ancora. Non perdere l’occasione di approfittare di queste vantaggiose promozioni durante la Amazon Tech Week.