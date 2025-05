Se siete in cerca di uno smartwatch di alta qualità, il 2025 porta con sé un’interessante opportunità per gli appassionati del marchio Samsung. Amazon ha lanciato una serie di offerte imperdibili su alcuni modelli di smartwatch, rendendo l’acquisto ancora più vantaggioso.

Samsung galaxy watch6 classic lte 47mm

Il Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE da 47 millimetri è uno dei modelli in offerta. Questo dispositivo, dotato di una ghiera interattiva in acciaio inox, offre funzionalità avanzate come un efficiente fitness tracker e un monitoraggio completo del benessere. La versione italiana in colorazione Graphite è attualmente proposta con uno sconto del 54% rispetto al prezzo consigliato di 499 euro, risultando così accessibile a soli 229 euro. Gli utenti possono approfittare di questa promozione per migliorare la propria esperienza di monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Samsung galaxy watch6 classic lte 43mm

Un’altra proposta interessante è il Samsung Galaxy Watch6 Classic LTE da 43 millimetri. Questo modello mantiene le stesse specifiche del precedente, ma con una ghiera di dimensioni più contenute. Attualmente, il dispositivo è disponibile con uno sconto del 30% rispetto al prezzo più basso recente di 285 euro, permettendo di acquistarlo a soli 199 euro. Questa offerta rappresenta un’ottima occasione per chi desidera un orologio smart compatto e funzionale.

Per chi desidera ottimizzare le spese di spedizione su Amazon, è possibile iscriversi ad Amazon Prime. L’iscrizione offre i primi 30 giorni gratuiti, mentre gli studenti possono beneficiare di 90 giorni gratuiti. L’abbonamento a Prime offre accesso a numerosi vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video e giochi gratuiti su Prime Gaming. Inoltre, Amazon propone anche tre mesi di Music Unlimited, due mesi di Kindle Unlimited e 30 giorni di Audible. Approfittate di queste offerte e migliorate la vostra esperienza di shopping su Amazon.