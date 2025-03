Samsung ha svelato la sua nuova linea di monitor da gaming della serie Odyssey, che sarà disponibile in Italia a partire dal 31 marzo 2025. Questi prodotti sono stati progettati per offrire un’esperienza di gioco senza precedenti, come indicato nel loro slogan.

Modelli di monitor odyssey

La gamma include tre modelli distinti. Il primo, l’Odyssey 3D (G90XF), introduce una tecnologia tridimensionale innovativa che non richiede occhiali. Grazie al tracciamento oculare e a una lente periscopica proprietaria, questo monitor promette un’esperienza di gioco altamente immersiva. Samsung ha collaborato con sviluppatori come Nexon e Neowiz per ottimizzare i titoli per questa tecnologia, che utilizza un sistema di intelligenza artificiale per convertire contenuti da 2D a 3D. Il monitor offre anche un refresh rate di 165Hz, un tempo di risposta di 1ms GtG e supporta AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync, rendendolo un’opzione altamente competitiva per i gamer.

Odyssey oled g8 e caratteristiche avanzate

Un altro modello di spicco è l’Odyssey OLED G8 (G81SF), il primo monitor Samsung da 27 pollici con risoluzione 4K e un refresh rate di 240Hz. Questo dispositivo utilizza la tecnologia Quantum Dot OLED, che garantisce colori vividi e contrasti elevati, supportati dalla certificazione VESA DisplayHDR TrueBlack 400. Inoltre, è dotato di un sistema di raffreddamento avanzato che previene il burn-in, con un tempo di risposta di soli 0,03ms GtG. Queste caratteristiche lo rendono particolarmente adatto per sessioni di gioco prolungate.

Monitor curvo odyssey g9 e opzioni per il lavoro

Completa la gamma l’Odyssey G9 (G91F), caratterizzato da un display curvo Dual QHD da 49 pollici con un refresh rate di 144Hz, e supporto HDR10+ GAMING, rendendolo ideale per i giocatori che cercano un’esperienza visiva avvolgente.

Oltre ai modelli dedicati al gaming, Samsung ha presentato anche il ViewFinity S8, un monitor da 37 pollici progettato per uso lavorativo. Questo dispositivo è dotato di uno schermo 4K, connessione USB-C e certificazioni TÜV, garantendo comfort visivo durante l’uso prolungato.

Con queste nuove proposte, Samsung si posiziona come un attore chiave nel mercato dei monitor, offrendo soluzioni innovative sia per i gamer che per i professionisti.