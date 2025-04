Samsung ha recentemente presentato i nuovi Galaxy Tab S10 FE e Galaxy Tab S10 FE+, ampliando così la propria linea di tablet e arricchendo l’ecosistema Galaxy Tab. Questi dispositivi si distinguono per un design elegante e prestazioni elevate, offrendo un’esperienza visiva immersiva.

Caratteristiche del Galaxy Tab S10 FE+

Il modello Plus della serie si fa notare per il suo display da 13,1 pollici, il più grande mai realizzato per la gamma Galaxy Tab FE. Questo schermo, infatti, è il 12% più ampio rispetto al suo predecessore, garantendo una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una luminosità massima di 800 nits HBM, rendendolo ideale per la visione di contenuti multimediali e per le attività quotidiane.

Design e portabilità

La nuova serie Galaxy Tab S10 FE è progettata per essere più portatile, presentando un design snello e un peso ridotto di oltre il 4% rispetto al modello precedente. Entrambi i tablet sono dotati di una fotocamera posteriore da 13 megapixel, che consente di catturare immagini e scansioni con una qualità superiore. Il processore avanzato integrato assicura prestazioni ottimali sia per il gaming che per le attività lavorative, rendendo questi dispositivi versatili e performanti.

Funzionalità intelligenti

Non mancano le funzionalità di intelligenza artificiale, come Cerchia e Cerca di Google, e strumenti innovativi di Samsung Notes. Tra questi, spiccano Risolvi Operazione, in grado di risolvere equazioni matematiche scritte a mano, e la Guida alla scrittura a mano. Inoltre, il tasto Galaxy AI sulla Book Cover Keyboard facilita l’accesso agli assistenti virtuali. La funzione Gomma Oggetto permette di rimuovere elementi indesiderati dalle fotografie, mentre il sistema Volto Migliore migliora le espressioni dei soggetti nelle immagini.

Prezzi e varianti disponibili

Passiamo ora ai prezzi delle diverse versioni. Per il Galaxy Tab S10 FE con display da 10,9 pollici, le opzioni disponibili sono:

Versione WiFi con 8GB di RAM e 128GB di memoria , al prezzo consigliato di €579

con e , al prezzo consigliato di Versione 5G con 8GB di RAM e 128GB di memoria , al prezzo consigliato di €679

con e , al prezzo consigliato di Versione WiFi con 12GB di RAM e 256GB di memoria, al prezzo consigliato di €679

Per quanto riguarda il Galaxy Tab S10 FE+ con display da 13,1 pollici, i prezzi sono:

Versione WiFi con 8GB di RAM e 128GB di memoria , al prezzo consigliato di €749

con e , al prezzo consigliato di Versione 5G con 8GB di RAM e 128GB di memoria , al prezzo consigliato di €849

con e , al prezzo consigliato di Versione WiFi con 12GB di RAM e 256GB di memoria, al prezzo consigliato di €849

La principale differenza tra i due modelli risiede nel display e nella capacità della batteria, che è di 8000 mAh per il S10 FE e di 10090 mAh per il S10 FE+.