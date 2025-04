Lo scorso marzo, una bambina di tre anni, Ziv Nitzan, ha fatto una scoperta straordinaria a Tel Azekah, un sito archeologico di grande rilevanza storica in Israele, frequentato fin dall’età del bronzo. Durante una passeggiata, Ziv ha trovato un affascinante oggetto che si è rivelato essere un importante reperto della storia del suo paese.

Il ritrovamento dell’amuleto

Il ritrovamento consisteva in un amuleto a forma di scarabeo, databile a circa 3.800 anni fa, caratterizzato da decorazioni cananee mai osservate prima in altri amuleti. I genitori della bambina, riconoscendo l’importanza della scoperta, hanno immediatamente contattato le Autorità per le Antichità d’Israele, che hanno inviato un esperto per analizzare il pezzo e confermarne l’epoca.

Legami culturali tra Egitto e Canaan

Inizialmente, Ziv Nitzan pensava di aver raccolto una semplice pietra, scoprendo solo in seguito le intricate decorazioni che adornavano l’amuleto. Questo ritrovamento ha fornito agli archeologi l’opportunità di approfondire i legami culturali tra l’antico Egitto e Canaan, in un periodo storico caratterizzato da tensioni tra i due territori, dovute alla guerra e alla questione palestinese.

Attività di scavo a Tel Azekah

Attualmente, a Tel Azekah, diverse squadre di operai sono impegnate in scavi, il che rende probabile che l’amuleto trovato da Ziv fosse passato inosservato agli archeologi coinvolti nel progetto di scavo.

Commenti degli esperti

Oded Lipschits, professore e direttore degli scavi per l’Università di Tel Aviv, ha dichiarato: “I risultati degli scavi dimostrano che durante l’età del bronzo medio e tardo, Tel Azekah era una delle città più significative delle pianure della Giudea. Lo scarabeo trovato da Ziv si aggiunge a una lunga serie di reperti egiziani e cananei scoperti qui, che attestano gli stretti legami e le influenze culturali tra Canaan e l’Egitto in quel periodo”.

Scoperte storiche in Israele

Questa scoperta ricorda un evento simile avvenuto nel 2024, quando una famiglia sul monte Carmelo ha rinvenuto un anello risalente all’epoca romana, evidenziando l’importanza del territorio israeliano come culla di reperti storici significativi.