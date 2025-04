LG continua a stabilire nuovi standard nel settore delle Smart TV, in particolare con i suoi modelli dotati di tecnologia OLED. Recentemente, il brand sudcoreano ha rivelato offerte imperdibili sullo store di Amazon, proponendo il suo top di gamma a prezzi incredibili.

Numeri da record nel settore OLED

Nel corso del 2025, LG ha annunciato risultati eccezionali nelle vendite di TV OLED, confermandosi come leader indiscusso per il dodicesimo anno consecutivo. Il modello LG G4, contrassegnato dal codice OLED65G46LS, con uno schermo da 65 pollici, rappresenta una delle soluzioni più avanzate per gli utenti in cerca di qualità superiore. Questo dispositivo è stato progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di consumatori, combinando un design elegante e una qualità delle immagini straordinaria con un sistema audio di alta gamma e un sistema operativo continuamente aggiornabile.

Qualità visiva e innovazione tecnologica

La tecnologia OLED di LG si distingue per l’uso di pixel auto-illuminanti, che garantiscono neri profondi, contrasti infiniti e colori vividi. Ogni contenuto, che si tratti di un film, di una serie TV o di un evento sportivo, viene riprodotto con una fedeltà visiva sorprendente, rendendo l’esperienza di visione immersiva. Tra le innovazioni presenti nel modello G4, spicca il Brightness Booster, un sistema progettato per incrementare la luminosità dell’immagine, permettendo di apprezzare i dettagli anche in ambienti luminosi. La TV offre una visione realistica in ogni condizione di illuminazione, senza compromettere la qualità dei neri.

Design accattivante e funzionalità avanzate

Il design del G4 è pensato per minimizzare le distrazioni durante la visione, grazie a cornici sottili e a una base integrata che consente di posizionare il dispositivo in modo versatile in qualsiasi ambiente domestico. Il cuore del televisore è rappresentato dal processore α9 Gen5, dotato di intelligenza artificiale, in grado di analizzare in tempo reale i contenuti per ottimizzare la qualità delle immagini e del suono. Il sistema audio, arricchito dalla tecnologia Dolby Atmos, offre un’esperienza sonora avvolgente, elevando ulteriormente il livello di fruizione.

Compatibilità e opzioni per i gamer

Il modello G4 è compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa, permettendo il controllo vocale per cambiare canale, regolare il volume e gestire le app. Il sistema operativo webOS, di proprietà di LG, offre accesso a tutte le principali applicazioni di streaming, garantendo un’ampia scelta di contenuti. Gli appassionati di gaming troveranno particolarmente interessante la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il supporto per HDMI 2.1 e le tecnologie NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, che riducono il tearing e il lag, migliorando l’esperienza di gioco.

Il modello LG G4 è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di 1.949,99 euro, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo originale di 3.199,00 euro. Inoltre, aggiungendo il prodotto al carrello, si può ottenere un ulteriore sconto di 150,99 euro, rendendo questa offerta ancora più allettante per chi desidera un televisore di alta gamma.