La Lega Pro ha ufficializzato il rinnovo dell’accordo con Rai per la trasmissione delle partite di calcio, garantendo così una visibilità maggiore al campionato di Serie C. Quest’intesa, che sarà attiva dal 2025, prevede che la principale emittente nazionale trasmetta una partita per turno sui suoi canali, fornendo così agli appassionati l’opportunità di seguire le sfide più avvincenti.

Dettagli dell’accordo

L’accordo stipulato tra la Lega Pro e Rai include non solo le partite di regular season, ma anche eventi cruciali come i playoff, i playout, la Coppa Italia e la Supercoppa. Queste competizioni saranno visibili su Rai Sport e Rai 2, garantendo una copertura ampia e variegata. Inoltre, Rai offrirà ai propri spettatori rubriche e approfondimenti dedicati alle 60 squadre che ogni settimana lottano per un posto in Serie B, sia attraverso il campionato tradizionale sia tramite i playoff.

La Lega Pro ha sottolineato come questo accordo rappresenti un riconoscimento del lavoro svolto quotidianamente per promuovere e valorizzare il campionato. La visibilità garantita da Rai è vista come un’opportunità significativa per attrarre nuovi tifosi e sostenitori, contribuendo così alla crescita del movimento calcistico a livello locale.

Le dichiarazioni della Lega Pro

In un comunicato ufficiale diffuso attraverso i propri canali social, la Lega Serie C ha espresso la propria soddisfazione per il rinnovo dell’accordo con Rai. “La Serie C esprime la propria soddisfazione per l’accordo concluso con Rai, che conferma l’appetibilità del campionato e riconosce il lavoro che quotidianamente viene svolto al servizio dei club. Oggi gli sforzi vengono premiati, con l’attenzione al prodotto, ai giovani e alla comunicazione. La Serie C si continua a impegnare a 360 gradi e la vetrina offerta da Rai, a cui va il ringraziamento per aver creduto nel progetto, rappresenta una grande opportunità,” ha affermato la Lega.

Queste parole evidenziano l’importanza dell’accordo non solo per la visibilità del campionato, ma anche per il supporto ai giovani talenti e per la comunicazione del brand Serie C. Con l’impegno di Rai, il campionato di Serie C si prepara a una nuova fase di sviluppo e promozione, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e variegato.