La visione di film e sport può trasformarsi in un’esperienza straordinaria grazie alla Smart TV LG OLED da 55 pollici, attualmente disponibile a un prezzo scontato su Amazon. Questo dispositivo rappresenta una soluzione ideale per chi desidera migliorare la qualità delle proprie serate in compagnia di un grande schermo.

Caratteristiche della smart tv lg oled serie b4

La Smart TV LG OLED Serie B4 si distingue per il suo straordinario display da 55 pollici, che offre una risoluzione 4K e cornici sottili, creando un design elegante e moderno. La tecnologia OLED, caratterizzata da pixel auto-illuminanti, garantisce un’esperienza visiva senza precedenti, con colori vibranti e neri intensi che arricchiscono ogni scena. Il sistema operativo webOS è intuitivo e include tutte le applicazioni più popolari, come Netflix e Prime Video, permettendo un accesso immediato a contenuti di alta qualità.

Inoltre, la TV supporta le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, che elevano ulteriormente l’immersione durante la visione di film o serie TV. Questa attenzione ai dettagli rende il modello particolarmente adatto anche ai videogiocatori, grazie alla presenza di ben quattro porte HDMI in grado di supportare risoluzioni 4K e 120fps. La versatilità di questa Smart TV la rende un’ottima scelta per ogni tipo di intrattenimento.

Offerta e vantaggi su amazon

Attualmente, la Smart TV LG OLED Serie B4 è proposta su Amazon a un prezzo molto competitivo. Con uno sconto attivo del 9%, il costo di acquisto è fissato a 798,99€. Questa offerta rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile.

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi ai nuovi clienti. È possibile approfittare di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, che permette di ascoltare tutta la musica preferita, oltre a due mesi gratuiti di Kindle Unlimited, con accesso a una vasta libreria di eBook, e 30 giorni gratuiti di Audible, che offre una selezione di audiolibri e podcast in italiano. Queste promozioni arricchiscono ulteriormente l’esperienza di intrattenimento, rendendo l’acquisto della Smart TV ancora più vantaggioso.