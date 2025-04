Acquistare un televisore LG con schermo a risoluzione 4K e dimensioni generose rappresenta un’opzione interessante per chi desidera migliorare la propria esperienza visiva. Attualmente, su Amazon sono disponibili alcune offerte vantaggiose che meritano di essere considerate.

Lg 55ut80006la

Il primo modello in evidenza è il LG 55UT80006LA, un televisore da 55 pollici della Serie UT8000. Questa Smart TV offre una risoluzione 4K Ultra HD e si distingue per il processore a5 Gen7, che garantisce prestazioni elevate. Il dispositivo è dotato di speaker da 20W e supporta l’HDR10 Pro, assicurando immagini di alta qualità. Inoltre, il telecomando puntatore e la compatibilità con Alexa arricchiscono ulteriormente l’esperienza utente. Attualmente, grazie a uno sconto del 45% rispetto al prezzo consigliato di 699 euro, il televisore è disponibile a soli 386 euro su Amazon.

Lg 65ut80006la

Un’altra proposta interessante è l’LG 65UT80006LA, la versione da 65 pollici della stessa serie. Questa Smart TV si differenzia dalla precedente esclusivamente per le dimensioni maggiori dello schermo. Anche in questo caso, gli utenti possono beneficiare di uno sconto del 37% rispetto al prezzo di listino di 849 euro, portando il costo finale a soli 539 euro.

In aggiunta, Amazon offre vantaggi esclusivi per i clienti, come tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste offerte permettono di accedere a una vasta gamma di musica, eBook e audiolibri, arricchendo ulteriormente l’esperienza di intrattenimento. Le promozioni attuali rappresentano un’opportunità imperdibile per chi desidera un televisore di alta qualità a un prezzo competitivo.