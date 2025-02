Qualcomm ha reso noto che, grazie a un potenziamento della collaborazione con Google, i produttori di smartphone Android che adotteranno il processore Snapdragon 8 Elite nei loro dispositivi potranno garantire agli utenti fino a otto anni di aggiornamenti software e di sicurezza. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un supporto prolungato nel settore degli smartphone.

Nel post pubblicato sul blog ufficiale di Qualcomm il 2 febbraio 2025, l’azienda ha sottolineato che si tratta di una delle finestre di supporto più estese mai offerte. Qualcomm ha dichiarato: “Il supporto per il software della piattaforma incluso in questo programma sarà garantito agli OEM per otto anni consecutivi, comprendendo sia gli aggiornamenti del sistema operativo Android sia del kernel, senza necessità di modifiche sostanziali o aggiornamenti alla piattaforma e al codice OEM sui dispositivi.” Questo programma prevede anche otto anni di aggiornamenti di sicurezza per le piattaforme coinvolte.

Dettagli del programma di aggiornamenti

Il programma di Qualcomm include anche due aggiornamenti del Android Common Kernel (ACK) per garantire un supporto continuo nel corso degli otto anni. L’azienda ha evidenziato che “questi aggiornamenti del kernel ACK per Android OS consentiranno ai produttori di fornire una sicurezza prolungata per i loro dispositivi. Questo livello di supporto è in linea con le principali iniziative di sicurezza negli Stati Uniti e nell’Unione Europea, finalizzate a migliorare gli standard di cybersecurity per prodotti hardware e software.” Tale iniziativa si allinea con le crescenti preoccupazioni per la sicurezza informatica e la necessità di garantire dispositivi più sicuri per gli utenti.

Smartphone coinvolti e tempistiche

Gli smartphone basati su Snapdragon 8 Elite lanciati con Android 15 saranno i primi a beneficiare di questo programma di aggiornamenti estesi. Tuttavia, nel corso del 2025, anche i dispositivi basati su Snapdragon 8 Elite e la serie 7 saranno idonei a ricevere il supporto prolungato offerto da Qualcomm. Questa strategia non solo migliora la sicurezza dei dispositivi, ma offre anche agli utenti una maggiore tranquillità, sapendo di poter contare su un supporto software a lungo termine.

La collaborazione tra Qualcomm e Google segna un importante passo avanti nel settore mobile, con l’obiettivo di elevare gli standard di sicurezza e affidabilità per gli smartphone Android. Con l’aumento delle minacce informatiche, iniziative come queste sono fondamentali per garantire che i consumatori possano utilizzare i loro dispositivi in modo sicuro e protetto per molti anni a venire.