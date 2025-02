Apple si prepara a svelare i nuovi MacBook Air M4, attesi per il lancio nelle prossime settimane. Le voci riguardanti l’uscita di questi dispositivi si sono intensificate, supportate da recenti benchmark che offrono un’anteprima delle capacità dei nuovi modelli.

Il chip M4, secondo quanto riportato in una scheda pubblicata su Geekbench, utilizza l’architettura a 3nm di TSMC, la stessa tecnologia impiegata per l’M3, ma promette prestazioni superiori e una maggiore efficienza energetica. Il modello di MacBook Air, identificato come Mac16,12, è equipaggiato con un processore a 10 core e 24GB di RAM. I risultati ottenuti nel benchmark Metal indicano un punteggio di 55.516, che si allinea a quello dell’M4 presente su iPad, ma risulta notevolmente superiore rispetto ai circa 49.000 punti registrati dal chip M3.

Performance e gestione termica

Le performance del MacBook Air M4 si preannunciano comparabili a quelle dell’iPad Pro. Tuttavia, una delle principali differenze risiede nel sistema di gestione termica, assente nel tablet, che consentirà alla GPU del laptop di operare in condizioni ottimali. I benchmark rivelano che la GPU del MacBook Pro M4 ha raggiunto una media di 57.000 punti, evidenziando un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti.

Design invariato e aggiornamenti hardware

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, non sono attese novità significative. Il design del MacBook Air M4 dovrebbe rimanere pressoché identico a quello dei modelli attualmente disponibili sul mercato. Le modifiche sostanziali riguarderanno principalmente l’hardware, che sarà aggiornato con il nuovo Apple Silicon. Questo cambiamento rappresenta un passo importante per Apple, che continua a spingere verso l’ottimizzazione delle prestazioni e dell’efficienza dei propri dispositivi.

Con l’arrivo imminente di questi nuovi MacBook Air M4, gli appassionati di tecnologia e i professionisti del settore attendono con trepidazione di scoprire tutte le potenzialità di questi dispositivi.