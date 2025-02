A pochi giorni dalla diffusione della prima versione beta per sviluppatori di iOS 18.4, avvenuta a marzo 2025, Apple ha avviato la distribuzione della beta pubblica di questo atteso aggiornamento. La release è attesa per il mese di aprile e promette di introdurre diverse novità significative.

Un’importante novità: Apple intelligence in Europa

Una delle innovazioni più rilevanti è l’introduzione di Apple Intelligence in Europa e in Italia. Questa piattaforma di intelligenza artificiale rappresenta il fulcro dell’aggiornamento, con una serie di funzionalità che la rendono più utile e versatile. Con iOS 18.4, gli utenti possono attivare le notifiche prioritarie tramite un menù dedicato. Questa funzione consente di visualizzare gli avvisi più importanti in primo piano sulla schermata di blocco, grazie a una classificazione basata sulle abitudini e interazioni degli utenti, sfruttando appieno le potenzialità di Apple Intelligence.

Miglioramenti a image playground e nuove funzionalità

Un’altra novità interessante riguarda il potenziamento di Image Playground, lo strumento di creazione immagini che ora include un terzo stile, ampliando le opzioni a disposizione degli utenti. Nel Centro Notifiche, è stata introdotta la funzionalità “Musica Ambientale”, che offre la possibilità di scegliere tra quattro colonne sonore diverse: freddo, produttività, sonno e benessere. Selezionando una di queste opzioni, gli utenti vengono reindirizzati alla playlist corrispondente su Apple Music.

Nuove categorie di app e widget per podcast

Con l’aggiornamento, sono state introdotte nuove categorie di app predefinite, selezionabili dal menù Impostazioni. Inoltre, l’app Podcast di Apple ha ricevuto due nuovi tipi di widget, ampliando le possibilità di personalizzazione. Un’altra novità significativa è la terza riga di applicazioni su CarPlay, che debutta con iOS 18.4, come precedentemente riportato.

Integrazione con robot aspirapolvere e miglioramenti UI

L’applicazione Home ha subito un aggiornamento importante, supportando ora i robot aspirapolvere che si integrano con lo standard Matter, facilitando così l’interazione tra dispositivi smart. Non mancano, infine, le modifiche all’interfaccia utente. iOS 18.4 apporta miglioramenti al Centro di Controllo, a Safari e all’app Foto, quest’ultima con nuove opzioni per modificare l’elenco degli album e una scorciatoia per aprire conversazioni specifiche in Messaggi.

Con queste novità, Apple si prepara a offrire un aggiornamento significativo per i suoi utenti, migliorando l’esperienza d’uso e introducendo funzionalità innovative e pratiche.