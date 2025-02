Mentre prosegue l’offerta di febbraio 2025 di Iliad, l’operatore telefonico ha aggiornato il suo listino con i più recenti smartphone di alta gamma prodotti da Samsung. In questo articolo, esploreremo le promozioni attualmente disponibili per i dispositivi della serie S25, evidenziando i dettagli delle varie opzioni di acquisto.

Prezzi e opzioni per il Galaxy S25

Il modello base, il Galaxy S25, è disponibile in diverse configurazioni e modalità di pagamento. Per quanto riguarda l’acquisto in unica soluzione, il prezzo è fissato a 989 euro per la versione da 256 gigabyte e a 929 euro per quella da 128 gigabyte. In alternativa, i clienti possono optare per un finanziamento senza interessi né anticipo. In questo caso, il costo mensile per 12 rate sarà di 77,41 euro per il modello da 256 gigabyte e di 82,41 euro per la variante da 128 gigabyte. Chi preferisce un piano di pagamento più lungo può scegliere 24 rate, pagando 38,70 euro al mese per il modello da 128 Gb e 41,40 euro per quello da 256 Gb.

Dettagli sul Galaxy S25+

Passando al Galaxy S25+, il listino presenta prezzi leggermente superiori. Per l’acquisto in unica soluzione, il modello da 256 Gb costa 1.189 euro, mentre quello da 512 Gb è disponibile a 1.309 euro. Anche in questo caso, sono disponibili opzioni di pagamento rateale senza interessi. Per 12 rate, i costi mensili sono di 99,08 euro per la variante da 256 Gb e di 109,08 euro per quella da 512 Gb. Per chi sceglie il piano di 24 rate, i pagamenti mensili saranno di 49,54 euro per il modello da 256 Gb e 54,54 euro per la versione da 512 Gb.

Informazioni sul Galaxy S25 Ultra

Infine, il Galaxy S25 Ultra, il top di gamma della serie, presenta un listino che riflette le sue caratteristiche premium. Il prezzo per l’acquisto in unica soluzione è di 1.499 euro per il modello da 256 Gb e di 1.619 euro per quello da 512 Gb. Le opzioni di pagamento rateale sono disponibili anche per questo dispositivo: per 12 rate, il costo mensile è di 124,91 euro per il modello da 256 Gb e di 134,91 euro per la variante da 512 Gb. Scegliendo il finanziamento su 24 rate, i clienti pagheranno 62,45 euro al mese per il modello da 256 Gb e 67,45 euro per quello da 512 Gb.

Il finanziamento per l’acquisto degli smartphone è gestito da Findomestic ed è soggetto ad approvazione. Queste offerte rappresentano un’opportunità interessante per chi desidera aggiornare il proprio dispositivo con i più recenti modelli Samsung.