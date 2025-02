Il colosso cinese Hisense continua a registrare risultati notevoli nel settore delle Smart TV, con un incremento costante delle vendite che ha caratterizzato l’azienda negli ultimi anni. Questo successo si deve principalmente alla capacità di Hisense di offrire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, attirando un vasto pubblico. Le proposte nel segmento delle Smart TV compatte risultano particolarmente apprezzate, in quanto molti consumatori non dispongono di spazio sufficiente per modelli di grandi dimensioni, rendendo quindi indispensabili soluzioni più piccole.

Modelli compatti di Hisense

In questo contesto, è opportuno esaminare tre modelli di Smart TV di Hisense che si distinguono per le loro dimensioni contenute, senza compromettere le prestazioni visive. Il primo modello da considerare è l’Hisense 32E43NT, una TV da 32 pollici che presenta un pannello LE con risoluzione HD Ready di 1366×768 pixel. Questo dispositivo è caratterizzato da un design privo di cornici, che consente una fruizione ottimale delle immagini. Il sistema operativo VIDAA U6 garantisce l’accesso a tutte le principali applicazioni di streaming, oltre a contenuti extra come giochi e servizi personalizzati. Per gli appassionati di videogiochi, è disponibile una modalità gaming. Per quanto riguarda la connettività, l’Hisense 32E43NT offre Wi-Fi, porte USB, Ethernet e HDMI. Attualmente, il prezzo di questo modello è fissato a 179,00 euro.

Proposta intermedia con Hisense 40E53KQT

Salendo di livello, troviamo l’Hisense 40E53KQT, una TV da 40 pollici dotata di tecnologia QLED e risoluzione FullHD (1920×1080). Anche questo modello presenta un design elegante, quasi privo di cornici. Il sistema operativo VIDAA U6 consente l’uso di comandi vocali tramite l’assistente virtuale Alexa di Amazon. La connessione Wi-Fi è garantita, così come l’accesso a una vasta gamma di app di streaming, tra cui Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay. Tra le tecnologie implementate ci sono il Quantum Dot Color, il DTS X, e la AI Sports Mode, oltre alla Game Mode, che rende la TV ideale per i videogiocatori. Grazie a una promozione attuale, il prezzo di questo modello è di 259,00 euro, notevolmente ridotto rispetto ai 317,12 euro precedentemente richiesti.

Hisense Qled E77Nq: il top di gamma

Infine, l’Hisense QLED E77NQ (modello 43E77NQ) rappresenta il modello più performante tra quelli presentati. Lanciato nel 2024, questo dispositivo da 43 pollici è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca una qualità visiva superiore. La risoluzione 4K garantisce immagini nitide, ricche di dettagli e colori vibranti. La tecnologia Quantum Dot amplia la gamma cromatica e aumenta la luminosità, offrendo un’esperienza di visione coinvolgente e realistica. Supporta standard HDR come Dolby Vision e HDR10+, migliorando contrasto e dettagli in scene con illuminazione variabile. La modalità Filmmaker assicura che le immagini siano il più fedele possibile alla visione del regista. Il sistema audio è arricchito dal Dolby Atmos, mentre il sistema operativo VIDAA U7 permette di utilizzare Alexa per il controllo vocale. Attualmente, grazie a uno sconto del 25%, il prezzo è di 299,00 euro, rispetto ai 399,00 euro iniziali.

Questi modelli evidenziano l’impegno di Hisense nel fornire soluzioni di intrattenimento di alta qualità a un pubblico sempre più vasto, mantenendo un occhio attento al prezzo e alla funzionalità.