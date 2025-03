Acquistare una soundbar può trasformare radicalmente l’esperienza di intrattenimento nel proprio salotto. In questo contesto, Amazon ha lanciato una promozione imperdibile per gli appassionati di audio.

Offerta imperdibile su Ultimea nova s90

La soundbar in promozione è l’Ultimea Nova S90, un modello di alta gamma che combina prestazioni eccezionali e un prezzo vantaggioso. Attualmente, grazie a un coupon che offre uno sconto del 30%, il prezzo consigliato di 729 euro è ridotto a soli 510 euro. Questa offerta è disponibile sulle pagine di Amazon, dove i clienti possono facilmente accedere all’acquisto.

Caratteristiche tecniche della soundbar

L’Ultimea Nova S90 si distingue per la sua configurazione a 7.1.4 canali e una potenza totale di 740W, che garantisce un suono ricco e avvolgente. La soundbar è compatibile con il Dolby Atmos, permettendo di immergersi completamente nell’audio dei film e dei concerti. Nella confezione, oltre alla soundbar, è incluso un subwoofer wireless da 8 pollici, facilmente regolabile, e due altoparlanti posteriori che completano l’installazione per un’esperienza sonora di altissimo livello.

Vantaggi aggiuntivi per i clienti Amazon

Oltre all’ottima offerta sulla soundbar, Amazon offre ai suoi clienti una serie di vantaggi. Tra questi, è possibile usufruire di tre mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratuiti di Audible. Queste promozioni permettono di accedere a una vasta gamma di contenuti musicali, eBook e audiolibri, rendendo l’acquisto della soundbar ancora più allettante.

La promozione per l’Ultimea Nova S90 rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera migliorare la propria esperienza audio in casa. I dettagli dell’offerta sono disponibili direttamente sul sito di Amazon.