Se state progettando di assemblare un nuovo computer e desiderate un processore Intel di qualità a un prezzo accessibile, è il momento giusto per approfittare di un’offerta su Amazon. Attualmente, il processore Intel Core i5-13400F è disponibile con uno sconto del 9%, portando il suo prezzo a soli 149 euro.

Dettagli sul processore Intel Core i5-13400F

Il Intel Core i5-13400F è un processore di ultima generazione, appartenente alla tredicesima serie di Intel, progettato specificamente per computer desktop. Questo modello è compatibile con il socket LGA 1700 e offre prestazioni elevate grazie ai suoi 10 core, suddivisi in 6 core ad alte prestazioni (P-core) e 4 core di efficienza (E-core). Con una cache di 20MB, il processore è in grado di gestire carichi di lavoro intensivi con facilità. La frequenza massima raggiungibile è di 4,6 GHz, garantendo velocità e reattività durante l’uso.

È importante notare che il Core i5-13400F non è dotato di una scheda grafica integrata, il che implica che sarà necessario utilizzare una scheda grafica dedicata per chi desidera sfruttare al meglio le capacità grafiche del proprio sistema. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto per chi utilizza il computer per attività di gaming o applicazioni grafiche avanzate.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera azzerare le spese di spedizione sui propri acquisti su Amazon, l’iscrizione ad Amazon Prime rappresenta un’opzione vantaggiosa. I nuovi iscritti possono usufruire di un periodo di prova gratuito di 30 giorni. Inoltre, gli studenti possono approfittare di un’iscrizione gratuita estesa a 90 giorni.

Iscrivendosi a Prime, gli utenti possono accedere a una vasta gamma di vantaggi, tra cui film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti su Prime Gaming e molto altro. Amazon offre anche promozioni su servizi come Music Unlimited per tre mesi, Kindle Unlimited per due mesi e 30 giorni di Audible. Attivare l’iscrizione di prova a questi servizi consente di scoprire tutto ciò che Amazon Prime ha da offrire.