Acquistare un telefono indistruttibile con specifiche tecniche avanzate e materiali resistenti è un’opzione sempre più ricercata. Attualmente, su Amazon, sono disponibili alcune offerte vantaggiose che potrebbero catturare l’attenzione degli utenti interessati a questo tipo di dispositivi.

Doogee s200 plus

Il DOOGEE S200 Plus, disponibile su Amazon, è un rugged smartphone che si distingue per il suo display da 6,72 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo dispositivo è equipaggiato con 32 GB di RAM e una memoria interna di 512 GB, rendendolo ideale per chi cerca prestazioni elevate. La batteria, con una capacità di 10.100 mAh, garantisce un’ottima autonomia, mentre il display AMOLED da 1,32 pollici sulla parte posteriore offre funzionalità aggiuntive. Attualmente, grazie a uno sconto del 5% e un ulteriore coupon di 46 euro, il prezzo finale scende a 399 euro. Inoltre, con l’acquisto, è incluso un supporto regolabile per telefoni e tablet, un valore aggiunto per chi desidera utilizzare il dispositivo in diverse situazioni.

Oukitel wp39 pro 5g

Un altro prodotto interessante è l’OUKITEL WP39 PRO 5G, che offre un display da 6,6 pollici FHD+ e una RAM di 36 GB, insieme a una memoria interna di 512 GB. Questo smartphone è dotato di una batteria da 11.000 mAh, ideale per chi utilizza il telefono intensamente durante la giornata. Attualmente, grazie a uno sconto del 15% rispetto al prezzo più basso di 369,99 euro, è possibile acquistare questo modello a soli 314 euro. Gli studenti possono anche beneficiare della promozione Amazon Prime Student, che offre tre mesi gratuiti di servizio, con accesso a spedizioni gratuite Prime, film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro.

Queste offerte rappresentano una possibilità concreta per chi cerca un dispositivo robusto e performante, in grado di resistere a condizioni estreme e al contempo fornire funzionalità avanzate.