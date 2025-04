State cercando un’opportunità per acquistare un nuovo iPad? È il momento ideale per approfittare delle promozioni attive su Amazon, che riguardano vari modelli del celebre tablet di Apple. Le offerte attuali presentano sconti significativi su diversi dispositivi, rendendo l’acquisto più conveniente.

Apple iPad mini con chip A17 pro

Il primo modello in offerta è l’Apple iPad mini, dotato del potente chip A17 Pro e di un display Liquid Retina da 8,3 pollici. Questo dispositivo, disponibile nella colorazione Galassia, è la versione WiFi 6E con una memoria interna di 128 GB. Attualmente, grazie a uno sconto del 7% rispetto al prezzo consigliato, il tablet è acquistabile al prezzo di 569 euro. Questa offerta rappresenta una grande opportunità per chi cerca un dispositivo compatto e performante.

Apple iPad air 11” con chip M2

Un’altra proposta interessante è l’Apple iPad Air da 11 pollici, equipaggiato con il chip M2. La versione attualmente in promozione è di colore Viola, con connettività WiFi + Cellular e una memoria interna di 1TB. Grazie a uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino, è possibile portare a casa questo modello per 1.260 euro. Questa offerta è ideale per chi necessita di un dispositivo potente e versatile, perfetto per il lavoro e l’intrattenimento.

Apple iPad air 11” con chip M3

Infine, l’Apple iPad Air da 11 pollici con chip M3 completa il quadro delle promozioni. Questo modello è disponibile nella colorazione Azzurro, con una memoria di 128 GB e la versione WiFi + Cellular. L’offerta attuale prevede uno sconto del 19% rispetto al prezzo consigliato, portando il costo finale da 889 euro a soli 719 euro. È un’opzione da considerare per chi cerca un dispositivo di ultima generazione a un prezzo vantaggioso.

