Il mese di marzo 2025 ha segnato l’introduzione dei nuovi smartphone di punta di Xiaomi, con particolare attenzione all’autonomia delle batterie. Questi dispositivi non solo promettono prestazioni elevate, ma si distinguono anche per la loro capacità di resistere all’uso intenso durante la giornata.

Xiaomi 15 ultra

Disponibile su Amazon al prezzo di 1.199,99 Euro, lo Xiaomi 15 Ultra è una delle proposte più interessanti del marchio. Questo modello è equipaggiato con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, rendendolo ideale per gli utenti che necessitano di spazio e velocità. La batteria da 5410 mAh, realizzata con tecnologia in carburo di silicio (SiC), promette un’autonomia prolungata, permettendo di affrontare lunghe giornate senza il timore di rimanere senza carica. Il display AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici offre un’esperienza visiva di alta qualità, mentre il sistema fotografico sviluppato in collaborazione con Leica garantisce scatti di grande impatto visivo.

Xiaomi mix flip 2

Un’altra novità sul mercato è lo Xiaomi MIX Flip 2, disponibile per 961,15 Euro. Questo smartphone pieghevole è dotato di una batteria da 5100 mAh, che supporta la ricarica wireless a 50W, rendendo la ricarica rapida e comoda. Il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite e presenta una fotocamera principale da 50 megapixel, dotata di un sistema di stabilizzazione ottica dell’immagine. Questo rende lo Xiaomi MIX Flip 2 non solo un dispositivo elegante, ma anche altamente funzionale per gli appassionati di fotografia.

Xiaomi 13t

Infine, lo Xiaomi 13T si posiziona come un’opzione accessibile, con un prezzo di 328 Euro per il modello che include 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Questo smartphone è equipaggiato con una batteria da 5000 mAh, che secondo le dichiarazioni del produttore offre fino a 12 ore e 23 minuti di utilizzo continuo. La ricarica rapida da 67W consente di ricaricare completamente il dispositivo in soli 42 minuti, un vantaggio significativo per chi ha uno stile di vita frenetico.

Questi modelli evidenziano come Xiaomi continui a innovare nel settore degli smartphone, offrendo dispositivi che combinano prestazioni elevate e una durata della batteria che soddisfa le esigenze degli utenti moderni.