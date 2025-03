Nel mese di marzo 2025, si segnala l’arrivo di tre smartphone Android che si distinguono per le loro prestazioni elevate e i prezzi contenuti, rendendoli scelte interessanti per gli utenti in cerca di dispositivi di qualità.

Oneplus pad go

Il OnePlus Pad Go è disponibile al prezzo di 247,99 Euro. Questo tablet si presenta con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di spazio di archiviazione. Il dispositivo è dotato di un display da 11,35 pollici con risoluzione 2,4K e un rapporto di aspetto di 7:5. Sotto il suo elegante involucro, il OnePlus Pad Go è alimentato da un processore MediaTek Helio G99, che, insieme ai 8 gigabyte di RAM, assicura prestazioni fluide e reattive. La batteria da 8000 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 33W, garantisce un’ottima autonomia, rendendolo ideale per un utilizzo prolungato senza interruzioni.

Redmi pad se

Un’altra proposta interessante è il Redmi Pad SE, acquistabile al prezzo di 188 Euro. Questo tablet è dotato di un display Full HD+ da 11 pollici, caratterizzato da un refresh rate di 90Hz, che offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. Il dispositivo è arricchito da quattro altoparlanti Dolby Atmos, che migliorano ulteriormente l’esperienza multimediale. Sotto la scocca, il chip Snapdragon 680 garantisce prestazioni elevate, mentre la batteria da 8000 mAh consente un utilizzo prolungato, rendendo il Redmi Pad SE adatto per attività come lo streaming, la navigazione web e la produttività.

Honor pad 9

Infine, il Honor Pad 9 è disponibile a 239,90 Euro. Questo tablet Android di fascia media presenta un display LCD IPS da 12,1 pollici con risoluzione QHD, un refresh rate di 120Hz e luminosità fino a 600 nits, che lo rendono particolarmente adatto per l’uso in diverse condizioni di illuminazione. Il Honor Pad 9 è dotato di una fotocamera posteriore da 13 megapixel e una lente frontale da 8 megapixel, offrendo così buone capacità fotografiche. Il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, affiancato da 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, garantendo prestazioni elevate. La batteria da 8300 mAh assicura un’ottima autonomia, rendendolo un’opzione valida per chi cerca un tablet versatile e potente.