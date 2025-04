Il marchio Hisense ha conquistato una porzione sempre più ampia del mercato delle Smart TV, grazie a prodotti di alta qualità e a prezzi competitivi. L’attenzione degli acquirenti è ulteriormente attirata dalle offerte promosse da piattaforme come Amazon.

Modelli raccomandati di Hisense

In questo articolo, presentiamo tre modelli distintivi del brand cinese, che si caratterizzano per un eccellente rapporto qualità-prezzo e per prestazioni elevate.

Hisense 43e77nq

Il primo modello in evidenza è l’Hisense 43E77NQ, una Smart TV QLED con un pannello da 43 pollici e risoluzione 4K UHD. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, gli utenti possono godere di colori vividi e di un contrasto profondo, con un angolo di visione di 178°.

Questo modello supporta vari formati HDR come Dolby Vision, HDR10+ e HLG, fornendo un’esperienza visiva immersiva. Con una luminosità di picco di 330 nits, le immagini risultano chiare anche in ambienti luminosi.

Il sistema operativo di questa TV è VIDAA U7, noto per la sua intuitività e velocità. Gli utenti possono accedere a numerose app di streaming, tra cui Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Rai Play e Mediaset Infinity. Inoltre, è possibile sfruttare l’assistente vocale di Amazon, Alexa, per controllare la TV tramite comandi vocali. La connettività è garantita da porte HDMI 2.1 e Bluetooth 5.0, mentre il design elegante si adatta a vari stili di arredamento. Il prezzo attuale è di 299,00 euro, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originale.

Hisense 55a6n

Il secondo modello da considerare è l’Hisense 55A6N, dotato di un pannello da 55 pollici e risoluzione 4K UHD. Anche in questo caso, sono supportati i formati HDR10+, HLG e Dolby Vision, permettendo una gamma di colori ampia e un contrasto elevato.

Il sistema operativo VIDAA U7.6 offre un’esperienza utente fluida e l’accesso a tutte le app di streaming più popolari. La funzionalità di controllo vocale con Alexa è presente, consentendo di gestire la TV senza telecomando.

Questo modello è particolarmente adatto per i videogiocatori, grazie alla modalità “Game Mode Plus”, che riduce l’input lag. La presenza di HDMI 2.1, Bluetooth e Wi-Fi, insieme a AirPlay 2 e Android Screen Sharing, arricchisce ulteriormente le sue funzionalità. Attualmente, è possibile acquistarlo su Amazon a 370,00 euro, con uno sconto del 18% rispetto ai 449,00 euro originari.

Hisense 55e77nq

Infine, presentiamo l’Hisense 55E77NQ, una Smart TV QLED da 55 pollici con risoluzione 4K UHD. Anche qui, la tecnologia Quantum Dot garantisce colori brillanti e un contrasto profondo, con una luminosità di 330 nits e un angolo di visione di 178°.

Il supporto per HDR10+, Dolby Vision e HLG assicura un’esperienza visiva coinvolgente. Il sistema operativo rimane VIDAA U7, intuitivo e veloce, con l’opzione di controllo vocale tramite VIDAA Voice.

Il prezzo di questo modello è leggermente superiore, ma giustificato dalle sue caratteristiche avanzate. Attualmente, è disponibile con uno sconto del 16%, a 528,91 euro.

Tutti e tre i modelli offrono prestazioni elevate e tecnologie moderne, rappresentando un’ottima scelta per gli utenti in cerca di Smart TV di qualità. La decisione finale spetta a voi.