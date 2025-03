Se siete alla ricerca di una nuova Smart TV 4K di grandi dimensioni e non sapete quale scegliere, ci sono alcune offerte imperdibili su Amazon che meritano attenzione. Nel 2025, il mercato offre diverse opzioni interessanti che uniscono qualità e convenienza.

Panasonic tn-65w70aez

La Panasonic TN-65W70AEZ è un televisore da 65 pollici con una risoluzione 4K Ultra HD. Questo modello è dotato di supporto per il Variable Refresh Rate e ingressi HDMI 2.1, rendendolo ideale per i videogiocatori e per chi desidera un’esperienza visiva fluida. Inoltre, la compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos garantisce un’ottima qualità audio e video. Attualmente, grazie a uno sconto del 17%, il prezzo di questo televisore è sceso a soli 499 euro, rispetto al prezzo medio di 599 euro. Questa offerta rappresenta un’opzione vantaggiosa per chi desidera un grande schermo senza compromettere la qualità.

Philips ambilight 55pus8109

Un’altra proposta interessante è la Philips Ambilight 55PUS8109, disponibile esclusivamente su Amazon. Questa Smart TV 4K da 55 pollici si distingue per il suo sistema di retroilluminazione, tipico dei prodotti Philips, che arricchisce l’esperienza visiva. Supporta il VRR e utilizza il sistema operativo Titan OS, offrendo un’interfaccia intuitiva e funzionalità avanzate. Attualmente, è possibile acquistare questa TV con uno sconto di 100 euro al momento del check-out, portando il prezzo finale a 399 euro.

