Trinity Page Davenport, una giovane impiegata britannica di 24 anni, ha recentemente condiviso un’esperienza sorprendente legata all’uso dell’intelligenza artificiale. Dopo aver richiesto a ChatGPT una lettura della mano, la donna si aspettava di ricevere previsioni sul suo futuro amoroso, ma l’IA ha lanciato un allerta inaspettato riguardo alla sua salute.

Un avviso preoccupante per la salute

Il 12 marzo 2025, Trinity ha ricevuto un avviso preoccupante: un piccolo neo presente nel suo palmo potrebbe essere un melanoma, una forma rara e pericolosa di tumore cutaneo. Questo avvertimento ha colto di sorpresa la giovane madre, che aveva notato il neo già dal 2020, poco dopo la nascita di suo figlio, ma non aveva mai dato particolare importanza alla questione. Grazie a questa segnalazione inattesa, ora si prepara a ricevere un consulto dermatologico per una valutazione professionale.

Popolarità e consapevolezza sul melanoma

Il video di Trinity, in cui racconta questa particolare esperienza, ha rapidamente guadagnato popolarità su TikTok, superando le 4,4 milioni di visualizzazioni. Questo caso ha messo in luce un aspetto interessante riguardo al melanoma, che spesso colpisce aree del corpo come palmi, piante dei piedi e sotto le unghie, zone che vengono frequentemente trascurate. Inoltre, la diagnosi tardiva è un problema comune in molte situazioni, rendendo l’intervento tempestivo cruciale.

Interrogativi sull’uso dell’IA nella salute

Sebbene ChatGPT non sia un dispositivo medico certificato, la sua capacità di fornire un avvertimento così importante ha sollevato interrogativi e speranze per le future applicazioni dell’IA nella salute, simili a quelle in fase di sviluppo da parte di aziende come Apple.

Il ruolo dell’IA e delle autorità sanitarie

Le autorità sanitarie, tra cui il NHS e OpenAI, hanno ribadito che nessuna intelligenza artificiale dovrebbe sostituirsi ai medici, ma in alcune circostanze potrebbe rappresentare un’opportunità per salvare vite. Trinity ha dichiarato: “Se davvero questo mi salverà“, aggiungendo: “allora non posso che essere grata.” Nel frattempo, ChatGPT dimostra di avere capacità che superano quelle dei medici umani in determinate situazioni.