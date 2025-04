Un episodio controverso ha coinvolto il social network X, fondato da Elon Musk, creando scompiglio tra gli utenti. Nella giornata del 12 gennaio 2025, un ingegnere software della piattaforma ha risposto a un utente, rivelando che i messaggi diretti (DM) sarebbero stati eliminati a breve, scatenando una reazione a catena di incredulità e preoccupazione.

L’incidente e la reazione degli utenti

L’incidente è iniziato quando un utente ha segnalato un malfunzionamento alla pagina della messaggistica istantanea del social network. In risposta, il dipendente ha affermato che “sarà eliminata presto”. L’utente ha quindi chiesto se questo significasse che non sarebbero più stati disponibili i DM, ricevendo una risposta diretta: “no, spariranno presto tutti i DM”. Questa comunicazione ha immediatamente attirato l’attenzione, diventando virale sulla piattaforma.

La forte incredulità degli utenti

La reazione degli utenti è stata di forte incredulità, con molti che si sono chiesti quale sarebbe il senso di continuare a utilizzare X senza una delle sue funzionalità fondamentali. Un utente ha commentato: “a questo punto che senso ha un account X?”, evidenziando il timore di una potenziale perdita di valore del social.

Chiarimenti e rettifiche

Poche ore dopo, la situazione ha preso una piega diversa. Un altro dipendente di X è intervenuto per chiarire la confusione, affermando che il messaggio iniziale era stato frainteso. L’azienda ha specificato che non intende eliminare la messaggistica istantanea, ma piuttosto ridisegnare la pagina dedicata. Anche l’ingegnere che aveva originariamente comunicato l’eliminazione ha rettificato, confermando che i DM non saranno rimossi.

Attesa per il nuovo sistema di messaggistica

Resta però da capire come e quando il nuovo sistema di messaggistica sarà implementato, lasciando gli utenti in attesa di ulteriori aggiornamenti. La vicenda ha messo in luce l’importanza della comunicazione all’interno delle piattaforme social e l’impatto che le dichiarazioni dei dipendenti possono avere sull’esperienza degli utenti.