A partire dal 25 aprile 2025, i siti di e-commerce cinesi Temu e Shein applicheranno un aumento dei prezzi per i prodotti venduti e spediti negli Stati Uniti. Questa decisione è stata presa in risposta ai dazi del 245% imposti dalla amministrazione di Donald Trump sui beni importati dalla Cina, una misura che ha innescato una crescente tensione commerciale tra le due potenze.

La politica dei dazi, secondo le dichiarazioni di Trump, mira a riequilibrare il commercio con la Cina. Tuttavia, le critiche non sono mancate da parte degli esponenti del governo cinese, che hanno contestato l’approccio isolazionista del presidente statunitense, esortandolo a riconsiderare le sue scelte. La disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina ha raggiunto livelli di intensità senza precedenti, con ripercussioni significative per le aziende coinvolte.

Dettagli sull’aumento dei prezzi

Temu e Shein, i primi due colossi cinesi dell’e-commerce a rendere nota la decisione, non hanno fornito dettagli specifici riguardo all’entità degli aumenti né hanno chiarito se questi interesseranno tutti i prodotti o solo determinate categorie. La mancanza di informazioni ha suscitato preoccupazioni tra i consumatori americani, i quali potrebbero trovarsi a dover affrontare costi più elevati per articoli già molto richiesti.

Al momento, non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Aliexpress, un altro importante attore nel panorama dell’e-commerce cinese, riguardo a eventuali aumenti di prezzo. La situazione rimane incerta e gli utenti attendono ulteriori aggiornamenti da parte di queste piattaforme.

Contesto europeo e regolamentazione

Recentemente, si sono intensificati i controlli sulla presenza di Temu e Shein nel mercato europeo. Secondo voci circolate nei mesi scorsi, la Commissione Europea starebbe monitorando attentamente le operazioni di questi e-commerce, con l’intento di rallentarne la crescita. Le autorità europee sembrano preoccupate per l’impatto che queste piattaforme potrebbero avere sul mercato locale, specialmente in un contesto di crescente protezionismo.

Con l’aumento dei prezzi negli Stati Uniti e l’attenzione della Commissione Europea, le prospettive future per Temu e Shein potrebbero subire cambiamenti significativi. Gli sviluppi della situazione commerciale tra Cina e Stati Uniti, così come le decisioni delle autorità europee, potrebbero influenzare non solo le strategie di prezzo delle aziende, ma anche le loro politiche di espansione globale.