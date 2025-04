L’interesse per i dispositivi firmati Nothing continua a crescere, e per chi desidera acquistare un modello all’avanguardia, è arrivata un’opportunità imperdibile su Amazon. Il Nothing Phone (3a) è ora disponibile con un’offerta vantaggiosa che non si può ignorare.

Dettagli sul Nothing Phone (3a)

Il Nothing Phone (3a), in elegante colorazione nera e dotato di una memoria interna di 256 GB, è attualmente in vendita su Amazon con un sconto del 13% rispetto al prezzo di listino di 399 euro, portando il costo a soli 349 euro. Questo smartphone, venduto e spedito direttamente da Amazon, è pronto per essere consegnato immediatamente.

Caratteristiche del dispositivo

Il dispositivo si distingue per il suo display AMOLED flessibile FHD+ da 6,77 pollici, che offre una frequenza di aggiornamento adattiva: può arrivare fino a 120 Hz, riducendosi nei momenti di inattività per ottimizzare il consumo energetico. La potenza del Nothing Phone (3a) è garantita da una batteria da 5000 mAh, affiancata da 12 GB di RAM e dal processore Snapdragon 7s Gen 3, che integra anche funzionalità di intelligenza artificiale.

Promozioni e vantaggi per studenti

In aggiunta, gli studenti possono sfruttare una promozione esclusiva di Amazon: con l’iscrizione ad Amazon Prime Student, è possibile ricevere tre mesi gratuiti di servizio, che include spedizioni gratuite, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi su Prime Gaming e molto altro. Non lasciatevi sfuggire questa occasione!