Se desiderate realizzare fotografie o video di qualità superiore, è fondamentale considerare un’opportunità imperdibile su Amazon, dove è disponibile una fotocamera mirrorless di alta gamma firmata Panasonic.

La fotocamera in questione è la Panasonic LUMIX DC-S5M2XKE, attualmente in vendita a un prezzo scontato. Questo modello, venduto e spedito direttamente da Amazon, offre un’ottima velocità di consegna. Attualmente, è possibile acquistare la fotocamera con un sconto del 15% sul prezzo consigliato di 2.599 euro, portando il costo finale a soli 2.199 euro.

Caratteristiche tecniche della Panasonic lumix dc-s5m2xke

La Panasonic LUMIX DC-S5M2XKE è una fotocamera mirrorless full frame, dotata di un obiettivo LUMIX S-R2060 20-60mm F3.5-5.6. Tra le sue funzionalità, spicca il supporto per il Wi-Fi, che consente di condividere facilmente contenuti online. La fotocamera è alimentata da una batteria DMW-BLK22, garantendo una durata adeguata per lunghe sessioni fotografiche.

Un aspetto particolarmente interessante è la capacità di registrazione video. La Panasonic LUMIX DC-S5M2XKE permette di girare filmati in risoluzione 4K a 60 fotogrammi al secondo, mentre per la registrazione in 6K, il framerate scende a 30 fotogrammi al secondo. Queste caratteristiche la rendono ideale per videomaker e appassionati di cinema che cercano prestazioni elevate in un corpo macchina compatto.

Offerte e promozioni su amazon

Per chi è interessato a ulteriori dettagli, è consigliabile visitare la pagina ufficiale di Amazon dedicata alla Panasonic LUMIX DC-S5M2XKE. Qui si possono trovare informazioni aggiuntive e opportunità per sfruttare al meglio l’acquisto.

Inoltre, se sei uno studente, puoi beneficiare della promozione Amazon Prime Student, che offre tre mesi di servizio gratuiti. Questo include vantaggi come spedizioni gratuite con Prime, accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi con Prime Gaming e molto altro. Non perdere questa occasione per migliorare la tua esperienza di acquisto su Amazon.