Acquistare due smartphone senza pagare il secondo è un’opportunità da non perdere, specialmente con la recente promozione di Amazon riguardante i dispositivi Samsung. Questa offerta, che si rivolge agli appassionati di tecnologia e ai consumatori in cerca di un nuovo smartphone, offre vantaggi significativi per chi decide di investire nel nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra.

Dettagli dell’offerta su Samsung Galaxy S25 Ultra

La promozione di Amazon riguarda il Samsung Galaxy S25 Ultra, un dispositivo di punta della linea Samsung, disponibile in esclusiva sul sito di e-commerce. Acquistando questo smartphone, i clienti possono beneficiare di uno sconto del 15% rispetto al prezzo consigliato, portando il costo a soli 1.376 euro. Ma non finisce qui: l’acquisto include anche un Samsung Galaxy A16 in omaggio, rendendo l’affare particolarmente allettante per chi desidera un secondo telefono.

In aggiunta, utilizzando una carta American Express per l’acquisto del Samsung Galaxy S25 Ultra, si può ottenere un ulteriore sconto di 150 euro, aumentando così il valore complessivo dell’offerta. Questa iniziativa è valida per un periodo limitato, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere l’occasione di ottenere due smartphone a un prezzo vantaggioso.

Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S25 Ultra

Il Samsung Galaxy S25 Ultra è dotato di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+, che offre un’eccellente qualità visiva per la fruizione di contenuti multimediali e per l’uso quotidiano. Il dispositivo è equipaggiato con 12 GB di RAM e una capacità di archiviazione interna di 512 GB, garantendo prestazioni elevate e ampia spazio per applicazioni e file.

La fotocamera del Galaxy S25 Ultra è un altro punto forte: con un sensore principale da 200 MP, gli utenti possono catturare immagini di qualità straordinaria, rendendolo ideale per appassionati di fotografia e videomaking. La batteria da 5.000 mAh assicura una lunga durata, permettendo di utilizzare il dispositivo per tutta la giornata senza necessità di ricariche frequenti.

Inoltre, il dispositivo è coperto da 3 anni di garanzia del produttore, offrendo agli acquirenti una maggiore tranquillità in caso di problemi tecnici.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per chi desidera ottimizzare ulteriormente la propria esperienza di acquisto, Amazon offre la possibilità di iscriversi ad Amazon Prime, con i primi 30 giorni gratuiti. Questa iscrizione consente di azzerare le spese di spedizione e di accedere a una serie di vantaggi esclusivi. Gli studenti possono usufruire di un periodo di prova esteso di 90 giorni, permettendo loro di esplorare tutti i servizi disponibili senza alcun costo iniziale.

Tra i benefici di Amazon Prime, ci sono l’accesso a film e serie TV su Prime Video, giochi gratuiti tramite Prime Gaming, e prove gratuite di servizi come Music Unlimited per tre mesi, Kindle Unlimited per due mesi e Audible per 30 giorni. Queste offerte rendono l’iscrizione a Prime un’opzione molto vantaggiosa per chi desidera massimizzare il proprio utilizzo della piattaforma Amazon.