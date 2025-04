Acquistare un telefono di ultima generazione come il Google Pixel 9 Pro a un prezzo scontato è un’opportunità da non perdere. Amazon ha lanciato una promozione imperdibile che consente di risparmiare sul prezzo di listino.

Dettagli dell’offerta su Amazon

Il Google Pixel 9 Pro è disponibile su Amazon con uno sconto del 9% rispetto al prezzo medio di 1.079 euro, portando il costo a soli 982 euro. Questa offerta è particolarmente vantaggiosa per gli utenti iscritti ad Amazon Prime Student, che possono beneficiare di un ulteriore sconto di 50 euro. Il dispositivo è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo una disponibilità immediata.

Caratteristiche tecniche del Google Pixel 9 Pro

Il Google Pixel 9 Pro si distingue per la sua memoria interna da 512 GB, rendendolo ideale per chi ha bisogno di ampio spazio di archiviazione. È disponibile in due eleganti colorazioni: Grigio Verde e Nero Ossidiana, entrambe al medesimo prezzo. Questo smartphone è dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici, che offre un’elevata frequenza di aggiornamento, garantendo un’esperienza visiva fluida e reattiva. A supporto delle sue prestazioni, il telefono è equipaggiato con il potente chip Google Tensor G4 e una tripla fotocamera posteriore, che assicura scatti di alta qualità in diverse condizioni di illuminazione.

Vantaggi dell’iscrizione ad Amazon Prime

Per coloro che non sono ancora iscritti ad Amazon Prime, è possibile provare il servizio gratuitamente per 30 giorni grazie a una promozione speciale. Gli studenti possono approfittare di un periodo di prova di tre mesi senza alcun costo. L’iscrizione a Prime offre numerosi vantaggi, tra cui spedizioni rapide e gratuite, accesso a film e serie TV tramite Amazon Prime Video e giochi gratuiti con Prime Gaming. Inoltre, ci sono offerte esclusive come TRE MESI gratis di Music Unlimited, due mesi gratuiti di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible.

Questa offerta rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera un dispositivo all’avanguardia a un prezzo competitivo, senza rinunciare ai vantaggi dell’abbonamento ad Amazon Prime.