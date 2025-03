Il 9 marzo 2025, Papa Francesco ha partecipato a un’importante sessione di esercizi spirituali collegandosi in video con la Curia Romana. Questo evento si è svolto presso il Policlinico Gemelli, dove il pontefice è attualmente ricoverato per una polmonite obliterante. Le sue condizioni cliniche, secondo le fonti Vaticane, sono stabili, con lievi miglioramenti, anche se i medici non hanno fornito aggiornamenti ufficiali nel corso della giornata.

Collegamento video con la Curia romana

Nella mattinata del 9 marzo, Papa Francesco ha celebrato la messa nella cappella adiacente alla sua camera al Policlinico Gemelli. Nel pomeriggio, si è collegato con l’Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana, un momento significativo di meditazione e preghiera. La Sala Stampa Vaticana ha confermato questo collegamento, sottolineando l’importanza di mantenere un legame spirituale anche durante il ricovero. Questo evento rappresenta un tentativo del pontefice di rimanere vicino alla sua comunità, nonostante le difficoltà fisiche.

Le condizioni di salute del Papa

Al 24° giorno di ricovero, le condizioni di Papa Francesco continuano a essere monitorate con attenzione. I medici non hanno emesso un bollettino aggiornato, ma si apprende che la situazione è caratterizzata da stabilità. I medici hanno evidenziato lievi e graduali miglioramenti, sebbene il quadro clinico rimanga complesso. Non ci sono state comunicazioni riguardo a decisioni sullo scioglimento della promozione, il che indica che il pontefice continuerà a ricevere assistenza e trattamenti specifici.

La giornata di Papa Francesco è iniziata con una notte tranquilla, durante la quale ha proseguito le terapie farmacologiche e le sedute di fisioterapia, sia respiratoria che motoria. Nella sua comunicazione, il pontefice ha espresso gratitudine nei confronti dei medici e degli operatori sanitari, evidenziando la premura e la cura ricevute durante il lungo periodo di ricovero. Questo riconoscimento sottolinea l’importanza del supporto professionale che ha ricevuto in questo momento difficile.

Visite e interazioni al Policlinico

Durante la giornata, Papa Francesco ha ricevuto anche visite significative. Tra i visitatori, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il mons. Edgar Pena Parra, sostituto per gli Affari generali. Queste visite sono fondamentali per mantenere il pontefice in contatto con le questioni ecclesiastiche e per rafforzare il suo ruolo di guida spirituale, nonostante le limitazioni fisiche. La presenza di figure chiave della Chiesa cattolica dimostra l’importanza del supporto istituzionale e della solidarietà in un momento di difficoltà.

Il 9 marzo 2025 rappresenta quindi una giornata di continuità per Papa Francesco, che, nonostante le sfide della salute, mantiene viva la sua connessione con la comunità e continua a svolgere il suo ruolo di leader spirituale.