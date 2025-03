Il bollettino medico rilasciato il 8 marzo 2025, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di salute di Papa Francesco, attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. Secondo le informazioni diffuse, il Santo Padre ha mostrato una risposta positiva alla terapia e le sue condizioni cliniche sono rimaste stabili negli ultimi giorni.

Le condizioni di salute del Papa

Il bollettino evidenzia che Papa Francesco è rimasto sempre apiretico, il che significa che non ha manifestato febbre. Gli esami ematochimici ed emocrocitometrici hanno confermato valori stabili, mentre si è registrato un miglioramento negli scambi gassosi. Tuttavia, i medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata, sottolineando la necessità di un monitoraggio attento e prudente della situazione.

Attività e preghiera del Santo Padre

Questa mattina, il Santo Padre ha ricevuto l’Eucarestia e si è dedicato alla preghiera all’interno della Cappellina del suo appartamento privato. Nel pomeriggio, ha alternato momenti di riposo con attività lavorative, come riferito dalla Sala Stampa Vaticana. Queste informazioni indicano un approccio equilibrato tra spiritualità e responsabilità, con il Papa che continua a mantenere un ruolo attivo nonostante le sue condizioni di salute.

Programmazione dell’Angelus

Fonti vaticane hanno anticipato che l’Angelus di domani, 9 marzo, seguirà un formato già collaudato nelle ultime domeniche. Sarà diffuso un testo scritto, che il Papa non pronuncerà personalmente. In aggiunta, gli esercizi spirituali si svolgeranno in comunione di preghiera con la curia, ma senza un collegamento fisico, mantenendo così il rispetto delle attuali condizioni di salute del Pontefice.

La situazione resta monitorata con attenzione, e i fedeli continuano a esprimere il loro supporto attraverso preghiere, come dimostrato dalla presenza di volontari davanti alla statua di Giovanni Paolo II nel piazzale del Policlinico Gemelli.