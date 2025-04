A partire dal 1 Aprile 2025, il Governo Italiano ha attivato il Bonus Bollette 2025, una misura pensata per alleviare il peso del caro energia sulle famiglie. Questo contributo, pari a 200 Euro, si aggiunge al già esistente bonus sociale elettrico, offrendo un sostegno economico a un numero maggiore di beneficiari rispetto al passato.

Novità del bonus bollette 2025

Le novità introdotte dal decreto riguardano principalmente l’ampliamento della platea di destinatari. Infatti, il Bonus Bollette 2025 è accessibile a tutte le famiglie con un ISEE fino a 25.000 Euro. In particolare, le famiglie che già ricevono il bonus sociale, con un ISEE fino a 9.530 Euro, riceveranno automaticamente il nuovo contributo. Anche i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico e un ISEE fino a 20.000 Euro beneficeranno dello stesso trattamento.

Procedura per ottenere il bonus

Per le famiglie il cui ISEE è compreso tra 9.530 e 25.000 Euro e che non ricevono alcun bonus, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere un ISEE aggiornato e poter accedere al beneficio. Questo passaggio è fondamentale per garantire l’erogazione del bonus.

Modalità di erogazione del contributo

La modalità di erogazione del contributo è automatica per coloro che già beneficiano del bonus sociale elettrico, con l’accredito dei 200 Euro che avverrà nella prima bolletta utile successiva al 1 Aprile 2025. Per chi non riceve alcun aiuto economico, invece, l’erogazione sarà effettuata solo dopo la presentazione della DSU.

Importanza della tempestività

È quindi essenziale che i cittadini che soddisfano i requisiti si rivolgano tempestivamente a un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), a un patronato o al portale INPS. La tempestività è cruciale, poiché eventuali ritardi nella presentazione della documentazione potrebbero comportare un posticipo nell’erogazione del bonus.