La presentazione della NVIDIA RTX 5090 per laptop è avvenuta durante il CES 2025, tenutosi a Las Vegas. Nonostante l’attesa per questa nuova GPU, i primi test condotti da Notebookcheck su modelli come il Razer Blade 16 e l’Asus Strix Scar 18 hanno rivelato prestazioni al di sotto delle aspettative, soprattutto se paragonate alla versione desktop.

I risultati dei benchmark

I risultati dei benchmark mostrano che l’RTX 5090 mobile offre un incremento di prestazioni compreso tra il 15% e il 30% rispetto alla RTX 4090 mobile, escludendo l’uso della tecnologia DLSS. I redattori di Notebookcheck hanno espresso delusione per questo miglioramento, considerando che sono passati tre anni dallo sviluppo della GPU. In un editoriale, si sottolinea che “ciò implica che Nvidia fa affidamento sulle funzionalità DLSS e sul nuovo modello di trasformatore per distinguere la serie mobile RTX 50 dalla precedente RTX 40”. Questo porta a interrogarsi su quanti utenti siano disposti a investire in un prodotto che offre un incremento di prestazioni così limitato.

Confronto con la versione desktop

Un confronto diretto con la versione desktop rivela che la RTX 5090 Mobile è il 50% più lenta, come evidenziato dai benchmark pubblicati su Notebookcheck. Questo divario significativo è attribuito principalmente al TGP (Total Graphics Power) inferiore dei laptop. I computer portatili, infatti, affrontano limitazioni sia energetiche che termiche, necessarie per ridurre il consumo energetico e prevenire il surriscaldamento. Al contrario, i PC desktop beneficiano di spazi di raffreddamento più ampi, permettendo loro di operare a prestazioni superiori.

Interrogativi sul futuro delle GPU

La situazione attuale solleva interrogativi sul futuro delle GPU per laptop e sulla direzione che Nvidia intende prendere. In un mercato sempre più competitivo, la capacità di innovare e migliorare le prestazioni sarà cruciale per attrarre gli utenti, che potrebbero essere riluttanti ad investire in una tecnologia che non offre miglioramenti significativi rispetto ai modelli precedenti.